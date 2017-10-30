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Рады сообщить, что с 01 июля 2020г на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма в парк-отеле «СОЛНЕЧНЫЙ» возобновляет свою работу инфраструктура Отеля, которая ранее была ограничена с марта 2020г. Все услуги будут оказываться в строгом соответствии с обязательными рекомендациями Роспотребнадзора.

Заранее просим извинить за вынужденную необходимость соблюдать на территории отеля ограничения и санитарные нормы, установленные правительством Московской области.

– При заселении в отель у всех гостей будет дистанционно измеряться температура.

– Весь персонал отеля будет обслуживать гостей в перчатках и масках.

Но под масками,  как всегда, Вас будут встречать приветливые улыбки наших сотрудников.😊

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Всем гостям, отдохнувшим в  парк-отеле «СОЛНЕЧНЫЙ» в режиме самоизоляции с  ограничением ряда услуг в период с 28.03.2020г до 01.07.2020г, будет предоставлен разовый бонус в размере 25% на следующее бронирование, когда отель возобновит работу  в обычном режиме!

 

Хорошего отдыха!

ЮМА!

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Просим Вас не снимать маски
13 Ноября 2020, 18:04
Уважаемые и любимые наши гости! Просим Вас в целях Вашей безопасности и по рекомендации Роспотребнадзора в закрытых помещениях отеля не снимать маски. ЮМА!
в парк-отеле Солнечный с 01 июля возобновляет свою работу инфраструктура Отеля по системе "все включено"
25 Июня 2020, 16:00
Рады сообщить, что с 01 июля 2020г на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма в парк-отеле «СОЛНЕЧНЫЙ» возобновляет свою работу инфраструктура Отеля, которая ранее была ограничена с марта 2020г. Все услуги будут оказываться в строгом соответствии с обязательными рекомендациями Роспотребнадзора.
ДЕНЬ SPA
23 Августа 2019, 14:56
Дорогие гости! Теперь Вы можете приехать к нам просто, чтобы посетить SPA. Такой визит будет стоить 3 200 рублей + заказ любой процедуры в beauty-зоне SPA-центра (или покупка профессиональной косметики на выбор). Более подробно о таком варианте отдыха можно узнать по телефону 8 499 755 88 88.
Приостановка работы с тур. агентством Рустурклуб
22 Августа 2019, 13:14
Уважаемые гости, ЮМА! ВНИМАНИЕ!!! Отель останавливает работу с туристическим агентством Рустурклуб в связи с не выполнением своих договорных обязательств (не оплата по счетам за забронированные номера). В случае, если Вы бронировали номера в Отеле через агентство Рустурклуб, пожалуйста, обратитесь в Отель для уточнения действительно ли Ваше бронирование.
НОВЫЙ РЕСТОРАН В СОЛНЕЧНОМ!
7 Марта 2019, 12:21
В Отеле открылся новый панорамный ресторан шведской линии – ЧЕРДАК LOFT !
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