Рады сообщить, что с 01 июля 2020г на основании рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма в парк-отеле «СОЛНЕЧНЫЙ» возобновляет свою работу инфраструктура Отеля, которая ранее была ограничена с марта 2020г. Все услуги будут оказываться в строгом соответствии с обязательными рекомендациями Роспотребнадзора.

Заранее просим извинить за вынужденную необходимость соблюдать на территории отеля ограничения и санитарные нормы, установленные правительством Московской области.

– При заселении в отель у всех гостей будет дистанционно измеряться температура.

– Весь персонал отеля будет обслуживать гостей в перчатках и масках.

Но под масками, как всегда, Вас будут встречать приветливые улыбки наших сотрудников.😊